Serie A, diritti tv: fumata nera e Casini prospetta alternativa canale autoprodotto

L`Assemblea della Lega Serie A si è riunita oggi a Milano con la partecipazione di tutte e 20 le Società. Tra i temi all`ordine del giorno le offerte per i Diritti Audiovisivi per il Campionato di Serie A (ciclo 2024/2029). Il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha spiegato che "l`Amministratore Delegato ha informato le Società dell`andamento delle trattative private attualmente in corso. Alla luce di quanto è stato riportato, l`Assemblea ha deliberato di prorogare le stesse trattative, replicando quello che è previsto nelle linee guida e nel bando, con la possibilità di estendere il termine fino ad un massimo di 30 giorni. Siamo arrivati al momento decisivo - ha proseguito Casini -, per cui all`esito delle trattative si voterà per l`assegnazione oppure si proseguirà valutando le manifestazioni di interesse per la creazione del canale della Lega Serie A". E` stato poi presentato il bilancio 2023/2024 e il Presidente ha annunciato che "verrà approvato in occasione della prossima Assemblea, in programma venerdì 14 luglio".