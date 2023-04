Serie A femminile, clamorosa rimonta Juve da 0-3 a 4-3 alla Fiorentina

Il big match di questo turno domenicale di Poule Scudetto tra Fiorentina e Juventus all’“Ale e Ricky” di Vinovo se lo aggiudica la Juventus al termine di una spettacolare gara a Vinovo. Nel posticipo delle 14.30 le ospiti sbloccano il punteggio al 18’: cross di Hammarlund e incornata vincente di Catena, su cui Peyraud-Magnin non può intervenire. Al 34’ l’ex Zamanian raddoppia con una conclusione precisissima sul suggerimento della solita Boquete. Le bianconere accusano il colpo e al 41’ subiscono il tris: altro colpo di testa vincente della Viola, questa volta però di Breitner. La squadra di Montemurro sembra in balia delle avversarie ma nel recupero la rete di Girelli riaccende la sfida. Nella ripresa infatti le padrone di casa scendono in campo con un piglio diverso e al 53’ l’assolo di Beerensteyn vale il 2-3 bianconero. Discesa rapidissima dell’olandese lanciata da Boattin e 10° centro in questo campionato, che le consente di diventare la terza calciatrice straniera ad andare in doppia cifra di gol in una singola edizione di Serie A per la Juventus dopo Eniola Aluko (14 nella stagione 18/19) e Sara Franssi (10 nella stagione 17/18). Sul 2-3 gli equilibri si invertono completamente e il forcing della Vecchia Signora produce altri due gol: il primo al minuto 63, con Bonansea che finalizza con un diagonale destro un proficuo uno-due con Caruso; il secondo, valso la vittoria del match, all’82’. Appoggio di Girelli a Grosso e mancino imparabile della canadese per Baldi – complice una deviazione sfortunata – che vede depositarsi alle sue spalle il pallone del definitivo 4-3. Festeggia la Juventus a Vinovo, che per la prima volta in tutte le competizioni riesce ad ottenere un successo dopo aver subito almeno tre reti, mentre al contrario la Fiorentina rimedia un ko dopo averne realizzate almeno tre. Nella prossima giornata le bianconere saranno attese dalla Roma capolista al Tre Fontane. La lotta per il titolo è ancora aperta, anche se le capitoline hanno ancora otto punti di vantaggio sulle seconde della classe.