Serie A femminile, il report della 18^ giornata. Si torna per playoff e playout

La Roma batte di misura la Sampdoria, successi per Juventus e Milan

Redazione ITASportPress

L’ultima giornata della Regular Season di Serie A Tim si è chiusa ieri con il successo della capolista Roma e quelli di Juventus e Milan. Rossonere al quarto posto con la Fiorentina, bianconere sempre seconde a -8 dalle giallorosse.

I posticipi della 18ª giornata di campionato si sono aperte con la sfida tra Sampdoria e Roma giocata all’ora di pranzo. Al “Tre campanili” le capitoline di Spugna partono forte con le chance per Losada (prima da titolare per l’ex Manchester City in Serie A) e Giacinti, ma le padrone di casa difendono bene e neutralizzano i tentativi delle giallorosse. Nel primo tempo ci provano anche Glionna, Andressa, Wenninger e Giugliano, ma la retroguardia ligure non si lascia superare, anche grazie a una Tampieri in grande giornata. Nella ripresa, nonostante la clamorosa chance non concretizzata da Bonfantini in avvio, il copione non cambia: la Roma controlla e detta i ritmi e poco dopo sfiora due volte il vantaggio con Wenninger – a dirle di no prima la traversa, poi il portiere blucerchiato. Al 57’ le ospiti si portano avanti con Andressa, ma l’arbitro annulla per posizione di fuorigioco e il punteggio resta in equilibrio. Al 66’ la Samp ha un’altra opportunità per farsi pericolosa, ma Oliviero dopo una discesa rapidissima calcia con troppo anticipo e il pallone termina fuori dalla porta di Lind. L’andamento del match è a favore della Roma, ma le giallorosse devono aspettare fino al minuto 85 per tirare un sospiro di sollievo, quando la subentrata Kramzar trova il guizzo vincente da terra e sigla il definitivo 1-0 per la capolista. Le giallorosse chiudono la Regular Season a 48 punti, mantenendo otto lunghezze di vantaggio sulla Juventus, importanti in vista della Poule Scudetto.

Vince infatti, nella prima delle due sfide giocate alle 14.30, anche la Juventus di Montemurro, che batte 2-1 il Parma e consolida il secondo posto a +5 sull’Inter. Sul campo delle bianconere il punteggio si sblocca al 17’ con Bonansea, che raccoglie il suggerimento di Pedersen, elude l’avversaria e dopo una fina a rientrare batte Capelletti tra i pali. Primo sigillo per l’attaccante nel 2023 in campionato e 40esima vittima colpita nella massima competizione. Il raddoppio si concretizza nell’arco di cinque minuti: gran lancio di Bonansea per Beerensteyn, l’olandese serve Girelli davanti alla porta e la 10 bianconera non può sbagliare. Alla fine del primo tempo le Ducali trovano il gol con Corbin, ma l’arbitro annulla per fuorigioco e al duplice fischio la Vecchia Signora resta sopra di due reti. Nella ripresa Bonansea, Pedersen e Beerensteyn hanno l’occasione per arrotondare ulteriormente il punteggio ma le gialloblù riescono non solo ad evitare il tris, ma ad accorciare le distanze con Cambiaghi a 10’ dalla fine, puntuale a trasformare di testa il cross perfetto di Farrelly. La firma dell’attaccante del Parma non cambia però l’esito del match, che si chiude 2-1 per la squadra di Montemurro.

Tre punti senza discussione invece li conquista il Milan di Ganz, che torna dalla trasferta in casa del Como con un sonoro 4-0, che consente alle rossonere di chiudere in fiducia il percorso in Regular Season, affiancando la Fiorentina al quarto posto (34 punti a testa). Al “Ferruccio” di Seregno l'equilibrio si rompe dopo appena sette minuti con Piemonte, che finalizza con un sinistro al volo il cross di Bergamaschi e diventa la seconda giocatrice del Milan ad andare a segno in quattro gare consecutive nelle ultime tre edizioni di Serie A dopo l’ex rossonera Giacinti (tra ottobre e novembre 2020). Le ospiti insistono nella manovra offensiva e non sfruttano le diverse chance di Piemonte, Adami e Andersen; ma allo scadere della prima frazione arriva il raddoppio: punizione di Asllani, la palla rimbalza davanti a Beretta e la deviazione di Lipman beffa le lariane. A inizio ripresa il Diavolo cala il tris, ancora con Piemonte, che con un chirurgico colpo di testa spalle alla porta trasforma la punizione di Andersen dalla trequarti. Le padrone di casa sono in balia delle avversarie e al 59’ incassano il definitivo 4-0 di Vigilucci, che raccoglie il traversone di Bergamaschi (due assist per lei nella sfida) e con un destro al volo batte Beretta tra i pali. Al triplice fischio è festa per il Milan, che oltre ai tre punti in questo match celebra anche le 50 presenze in rossonero per Greta Adami in tutte le competizioni e le 50 in rossonero nel massimo campionato per Christy Grimshaw.

L’appuntamento ora è per l’inizio della Poule Scudetto e della Poule Salvezza, che inizieranno nel weekend del 18 e 19 marzo.