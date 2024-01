Serie A, il girone d’andata un anno dopo: boom Inter, disastro Napoli

I nerazzurri sono quelli che hanno fatto meglio rispetto allo scorso campionato, bene anche Fiorentina, Bologna e Juve. Incubo per i campioni in carica, male anche le romane

Dall'altra parte del tabellone si trovano le squadre con un rendimento decisamente al di sotto delle aspettative rispetto al 2022/23. Tra queste, sicuramente le due romane. La Lazio ha conquistato sette punti in meno dell'anno scorso, ed è passata dal terzo al settimo posto (37 punti contro 30). Discorso peggiore per la Roma, che aveva conquistato gli stessi punti dei biancocelesti, mentre ora ne ha uno in meno (ottavo posto con 29). Chi ha fatto peggio di tutti, però, è senza dubbio il Napoli, dominatore dello scorso campionato, irriconoscibile quest'anno. Gli azzurri chiudevano al primo posto con 50 punti, oggi sono noni con 28: 22 punti in meno, quando si dice fare la storia al contrario.