Serie A: Monza batte Napoli 2-0, la Fiorentina supera l’Udinese

Si sono disputate due gare di Serie A in programma alle 15. Successo di prestigio del del Monza sul Napoli Campione d'Italia ormai appagato che è stato battuto sul terreno brianzolo con i gol di Dani Mota nel primo tempo e dell'ex Petagna nella ripresa. Spalletti ha dato spazio alle seconde linee e chi ha giocato non ha brillato per gli azzurri. La Fiorentina ha superato l'Udinese sempre per 2-0 con i gol di Castrovilli in avvio e di Bonaventura al 90'.