Serie A oltre lo scudetto ancora tutto da decidere

La serie A si avvia al rush finale

La serie A si avvia al rush finale e se per quanto concerne la lotta scudetto il discorso sembra chiuso (manca soltanto la matematica per assegnare il tricolore al Napoli visto il netto vantaggio sulla seconda), dalla Champions League fino alla corsa salvezza i verdetti sono ancora tutti da decidere ed ora più che mai ogni partita è fondamentale per gli obiettivi delle squadre. Andiamo a vedere dunque le previsioni dei siti scommesse e casino online riguardo la lotta per l’Europa e la lotta salvezza.

La corsa Champions League, Europa League e Conference League

Detto della certezza del primo posto del Napoli, in serie A i posti disponibili per la qualificazione alla Champions League rimango tre: ad oggi sarebbero sicuri della qualificazione Lazio, Roma e Milan che si trovano rispettivamente in seconda terza e quarta posizione. Sicuramente delle tre squadre quella più in forma ad oggi è la Lazio: gli uomini di Sarri stanno avendo un ottimo rendimento, facendo risultato anche nelle partite importati come il derby oppure la vittoria in casa con la Juve. Questi risultati stanno facendo crescere sempre di più l’autostima della squadra ed il morale è molto alto, inoltre, al cospetto delle altre squadre in lotta per un posto in Champions, la Lazio non è impegnata nelle coppe Europe e può concentrare tutte le proprie energie sul campionato.

Dietro la Lazio, al terzo posto si colloca la Roma che, nonostante un campionato fatto di alti e bassi, si sta ritagliando il suo spazio per conquistare un posto in Champions League. Ad oggi la Roma è ancora impegnata anche in Europa League ed un’uscita dalla coppa potrebbe anche incidere sul morale della squadra: ma i giallorossi possono contare su Mourinho, un allenatore che cerca sempre di proteggere la propria squadra; poi se Dybala ed Abraham offriranno prestazioni degne del loro talento, sicuramente aumenteranno le opportunità di conquistare un posto Champions.

Al quarto posto troviamo il Milan: i campioni d’Italia daranno il massimo per ottenere il posto Champions e spinti dall’entusiasmo di aver conquistato la semifinale di Champions League e dal ritorno in forma di Leao, faranno di tutto per garantirsi un posto nell’Europa che conta.

Dietro queste squadre, la prima delle inseguitrici è l’Inter che causa una serie di risultati scadenti in campionato rischia di perdere un posto per la prossima Champions League: ma non solo, infatti i nerazzurri devono stare molto attenti, visto che potrebbero perdere anche la posizione per l’Europa League, considerando che l’Atalanta è a soli due punti di distacco.

Inoltre la Fiorentina è ancora in corsa per un posto in Europa League grazie alla Conference League e alla Coppa Italia. Una scossa alla classifica poi potrebbe arrivare anche dalla sentenza della penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus che potrebbe ribaltare molti discorsi in chiave Europea.

La corsa Salvezza

Ad otto giornate dal termine ancora non c’è ancora un club matematicamente retrocesso, ma sicuramente, dando un’occhiata alla classifica, la posizione di Sampdoria e Cremonese (rispettivamente ultima e penultima con un distacco di dieci e sette punti dalla quartultima posizione occupata dallo Spezia), rende la corsa salvezza molto complicata per quanto concerne i blucerchiati e i biancorossi. Per la Sampdoria poi pesa anche una situazione societaria con il rischio fallimento che rende l’ambiente non molto tranquillo, mentre la Cremonese da neopromosso ha pagato lo scotto del salto di categoria, ma in questo ultimo periodo sta cercando di ottenere punti in ogni partita per sperare nella salvezza.

Al terzultimo posto troviamo invece il Verona che dopo un avvio di stagione disastroso, ha raddrizzato il tiro e oggi si trova a soli tre punti di distacco dalla quartultima: i gialloblu dunque cercheranno di ottenere una salvezza che qualche mese fa sembrava impossibile.

A salire troviamo altri tre club che ad oggi ancora non sono salvi matematicamente: lo Spezia che nonostante il cambio di allenatore non è riuscita ancora a dare la sterza decisiva e sicuramente dovrà lottare fino all’ultimo per difendere la categoria.

Poi troviamo il Lecce: la squadra di Baroni nonostante abbiamo giocato un buon calcio, ad oggi non ha sicuramente raccolto quanto meritato. Per tale motivo anche i salentini dovranno lottare fino all’ultimo per giocare il prossimo anno in Serie A.

Infine troviamo la Salernitana che con l’avvento di Paulo Sousa in panchina sta cercando di ottenere la sua seconda salvezza consecutiva.

Al di opra di questi club troviamo Empoli, Monza e Udinese che pur non avendo ancora conquistato matematicamente la salvezza, si possono apprestare a vivere un finale di stagione più tranquillo, complice il rassicurante vantaggio rispetto alla terzultima posizione.