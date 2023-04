Serie A, pronto il docufilm “Una giornata al sole” su Maria Sole Ferrieri Caputi

DI COSA TRATTA - Il docufilm tratterà della carriera di Maria Sole Ferrieri Caputi, dalle leghe inferiori come le provinciali e regionali alla Serie A. Si sposterà, quindi, dalla giornata tipo della donna arbitro all'esordio nel massimo campionato italiano quel 2 ottobre 2022, in Sassuolo-Salernitana. Il documentario porrà molta attenzione alle emozioni provate dalla stessa prima e dopo arbitrare un match che, senza ombra di dubbio, rimarrà scritto nella storia del calcio italiano. La Ferrieri Caputi scenderà nuovamente in campo domenica 2 aprile, per arbitrare Bologna-Udinese.