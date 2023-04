Serie A, stadi sempre più vecchi: il triste dato sul calcio italiano

Gli stadi italiani sono mediamente sempre più vecchi, con un basso livello di manutenzione e una qualità visiva pessima. Un dato importante e negativo, che fa riflettere sulla nostra situazione, è che l’età media degli stadi italiani è di ben 68 anni. Numero ben lontano dalla Germania, in cui l’età media è di 38 anni o in Inghilterra che è di 35.

Un altro dato importante è che in Italia gli stadi di proprietà dei club (o con una lunga concessione d’uso) sono solo il 24%, considerando le squadre di Serie A e di Serie B, in Germania e Inghilterra siamo oltre l’80%. La conseguenza di tutto ciò è che il pubblico partecipa meno: in Italia, infatti, si attesta intorno al 50% della capienza, in Germania arriva al 70%, in Inghilterra al 90%.