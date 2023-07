Si scatena Latte Lath e l’Atalanta ne fa sei alla Pro Vercelli

C'è un protagonista nella gara amichevole vinta oggi dall'Atalanta al Centro Bortolotti di Zingonia: è Latte Lath autore di una tripletta che ha steso la Pro Vercelli, squadra che milita in Serie C. Il match è finito 6-0 e i nerazzurri escono da questa amichevole con fiducia e consapevolezza, guidati da un Latte Lath in grande spolvero. Dea in campo con il lutto al braccio per la recente scomparsa di Trevor Francis. La gara si sblocca al 17’: bella combinazione sulla destra, con il cross di Zortea e la deviazione vincente di testa di Latte Lath. Passa un solo minuto e la pressione alta nerazzurra frutta una palma recuperata sulla trequarti, Cambiaghi premia l’inserimento di Adopo che batte Rizzo con un preciso diagonale. Nerazzurri ancora pericolosi nel primo tempo con Cambiaghi, Mæhle, Adopo, Kolašinac e tre volte Pašalić. Proprio Pašalić firma il 3-0 al 39’: assist di Scalvini e tiro vincente del croato, che trova anche una deviazione di un difensore che mette fuori causa il portiere. Prima dell’intervallo arriva anche il quarto gol e la firma è ancora quella di Latte Lath che, al termine di un’azione insistita dei nerazzurri, scarica sotto la traversa l’appoggio di Pašalić.