Sniffava cocaina nei bagni dello stadio: Daspo a tifoso del Verona

Il tifoso gialloblù aveva poi aggredito un altro tifoso veronese con uno schiaffo al volto, epilogo violento di una discussione verbale. Infine lo aveva scaraventato a terra e preso a pugni per circa un minuto. Al vaglio della Questura c'è anche la stesura di un elenco di quasi 90 individui "non graditi" al Bentegodi in quanto non rispetterebbero il regolamento dello stadio.