Soulé sulla Juve: “È stato facile scegliere, ci ho messo dieci minuti”

Matias Soulé sta vivendo un inizio di stagione da protagonista assoluto. L'argentino ha già realizzato 5 gol in campionato in 10 partite, ed il Frosinone se lo gode. Il classe 2003, però, è di proprietà della Juventus, ed ha raccontato a Sportweek alcuni retroscena del suo arrivo in bianconero.

SULLA JUVE -"La prima chiamata della Juve? Come fosse successo stamattina, è stato incredibile. Ero a una grigliata con mio padre e il mio procuratore e mi sono state rivelate le squadre europee che mi volevano. Mi hanno detto: ‘Scegli con calma, prenditi tutto il tempo’. Dopo 10 minuti ho risposto: ‘Scelgo la Juve’". Poi ha proseguito: "Era la sfida più bella e impegnativa, nonostante non fosse il club che mi offriva più soldi. Sapevo che non sarebbe stato facile arrivare in prima squadra in un club tanto grande, ma sono competitivo e ambizioso e punto sempre al massimo."