Spalletti-Totti, c’è la pace. I due si abbracciano al Bambino Gesù

PACE: La scena è stata immortalata dalle telecamere e ha visto i due scambiarsi prima un segno di pace e poi un abbraccio. Successivamente, Luciano si è rivolto a Totti così: "Dalla parte del cuore". Poi ha continuato: "Come diceva qualcuno, le cose vanno fatte per gli altri e non per noi. Tanti avevano piacere della riuscita di questa pace, anche se in verità non abbiamo mai litigato. Però è stato bello farlo davanti ai bambini, può essere un messaggio per un futuro migliore". A queste parole l'ex calciatore ha risposto: "L'abbraccio passa in secondo piano in questi casi. Questa è stata una giornata speciale per i bambini e questo è l'importante. Cosa ci siamo detti? Nulla, è bastato lo sguardo".