Spareggio Spezia-Verona cambia sede: si giocherà al Mapei Stadium

La Lega Serie A fa dietrofront, per la scelta della sede in cui avverrà lo spareggio tra Spezia e Verona

A decretare chi accompagnerà in Serie B Sampdoria e Cremonese, sarà lo spareggio tra Spezia e Verona . Inizialmente la partita doveva avere luogo alla Dacia Arena di Udine ma dopo le lamentele del club ligure, la Lega ha cambiato la sede preferendo il Mapei di Reggio Emilia.

DA UDINE A REGGIO EMILIA L'incontro si giocherà domenica 11 giugno alle 20:45, e inizialmente Udine è stata ritenuta la località prescelta ma questa sede avrebbe comportato diverse problematiche, prima fra tutte la viabilità stradale. Infatti le due tifoserie avrebbero dovuto condividere lo stesso tratto di autostrada. Invece a risultare come la situazione più papabile è quella che verte per l'impianto di Piazzale Atleti Azzurri d'Italia. Tra i motivi che favoriscono la città emiliana, è l'essere equidistante da Spezia e Verona. Tuttavia per avere la certezza su quale stadio e località si opterà, bisognerà attendere il comunicato ufficiale.