Spezia, Dragowski: “Contro la Fiorentina una partita com le altre”

Bartlomiej Dragowski si è espresso sulla sfida contro la Fiorentina, il vero e proprio faccia a faccia con il passato. Lo Spezia incontrerà la viola per la prossima giornata di campionato, la 29esima, e per il portiere si tratterà di un match particolare. Lo stesso, però, non ha rinunciato a lanciare delle provocazioni all'indirizzo della sua ex squadra: "Si tratta di una partita come le altre. Il mio obiettivo per sabato è vincere. Sono stato tanti anni lì, ho ricordi felici e meno felici, ma sarà comunque una gara come le altre".