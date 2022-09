Spezia-Sampdoria, sfida da ex per Ekdal: c’è un piano per lui per la gara

Sfida da ex per il centrocampista svedese.

Redazione ITASportPress

La Serie A torna in campo sabato 17 settembre. Dopo l'anticipo del venerdì tra Salernitana-Lecce, toccherà oggi ad altre tre partite. Tra queste anche Spezia-Sampdoria che alle 18 vedrà il suo inizio. La gara sarà una sfida molto sentita, non solo a livello di classifica ma anche perché un derby. A giocarlo, molto probabilmente, anche un grande ex, Albin Ekdal.

Il centrocampista è stato un leader della formazione blucerchiata per anni e nell'ultima sessione di mercato si è accasato appunto agli aquilotti. Per lui mister Gotti ha un piano speciale da attuale nella gara odierna. "Ekdal penso possa entrare a partita in corso", ha spiegato il tecnico alla vigilia. "Mi ha dato disponibilità e in passato io l’ho forzato anche se non era in grado. Ora la situazione è migliorata".

Come detto, il giocatore svedese ha vestito la maglia blucerchiata dal 2018 al 2022, segnando tre reti in 119 presenze. Per lui quindi sarà una gara assolutamente speciale.