Stadio Inter e Milan, l’annuncio di Sala: “Domani incontro con i club”

Continua a tenere banco il futuro dello stadio San Siro di Inter e Milan . Nel corso dell’ultima settimana sono uscite diverse indiscrezioni riguardanti i piani delle due società milanesi di costruire un nuovo impianto altrove non trovando soluzione per il Meazza. A tal proposito, a margine di un evento in Comune, il sindaco Sala ha dato aggiornamenti facendo capire la necessità di avere dei chiarimenti,

"Ho chiamato le squadre Milan e Inter e ho chiesto di venire domattina perché anche io a volte sono nella condizione di non avere informazioni sulle loro intenzioni riguardo lo stadio di San Siro e leggerle dalla stampa", ha spiegato Sala. "Mentre mi è chiaro che il Milan a questo punto guarda con interesse all’ipotesi di realizzare il nuovo stadio dove c’è la pista dell’Ippodromo La Maura, non ho capito invece dove sta guardando l’Inter. Quindi domattina verranno da me per fare un po’ di chiarezza insieme", le parole del primo cittadino del capoluogo lombardo.