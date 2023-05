Stojanovic al 96′ risponde a Gaich: Verona raggiunge lo Spezia ma manca l’allungo

Nella sfida salvezza della 37a giornata di Serie A disputata al Bentegodi, il Verona ha pareggiato con l'Empoli per 1-1. Gol nella ripresa di Adolfo Gaich per la squadra scaligera poi il pareggio di Stojanovic al 96' che non consente di tirarsi fuori dalla zona retrocessione alla squadra veneta. Lo Spezia è a pari punti adesso. Partita molto tesa. Nel primo tempo almeno tre nitide occasioni per l'Hellas con Ngonge, che non approfitta di un errore di Luperto, poi sbaglia di testa da pochi passi e infine coglie una traversa. Nella ripresa entra Gaich e dopo due minuti la sblocca. Lo stesso centravanti ha avuto una seconda chance ma stavolta ha fallito il bersaglio. L'Empoli ci ha provato nel finale a pareggiare ma il portiere gialloblù Montipò con coraggio ha dato sicurezza alla squadra respingendo due pericolose conclusioni. Ma proprio a 90 secondi dalla fine del recupero il diagonale di Stojanovic deviato da Magnani nella propria porta per l'1-1. Ultimi 90' del Verona sono a San Siro contro il Milan per una salvezza che sarebbe una vera impresa. In caso di arrivo a pari punti si disputerebbe lo spareggio con lo Spezia che nell'ultima gara farà visita alla Roma.