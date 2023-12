Supercoppa Italiana, ecco le date: il comunicato della Lega

Nella giornata odierna è arrivato il comunicato della Lega Serie A sulle date in cui si disputerà la Supercoppa Italiana, che per la prima volta vedrà quattro squadre partecipanti. Il modello, in linea con quello della Liga spagnola, vedrà affrontarsi il Napoli campione d'Italia, l'Inter vincitrice della Coppa Italia, la Lazio seconda in campionato e la Fiorentina finalista perdente. La Supercoppa, giunta alla sua trentaseiesima edizione, prenderà il nome di EA SPORTS FC SUPERCUP e si disputerà in Arabia Saudita, nella capitale Riyadh. L'impianto nel quale le squadre scenderanno in campo sarà l'Al-Awwal Park Stadium, che ospiterà sia le semifinali che la finale.