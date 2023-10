Thuram spegna la Roma e regala la vetta all’Inter

Con un gol di Marcus Thuram l'Inter batte la Roma a San Siro e torna in testa alla classifica. Una partita giocata alla grande dalla squadra di Inzaghi, che più volte è andata vicino al gol e ha concesso il minimo ai giallorossi. Il gol all'81' è un manifesto del match interista, sospinto da un pubblico caldissimo e unico. Il lancio millimetrico di Asllani per Dimarco, la palla tagliata al centro per l'anticipo vincente di Thuram. Una rete che ha fatto letteralmente impazzire il pubblico del Meazza, che fino al 95' ha accompagnato la squadra fino a una meritatissima vittoria.