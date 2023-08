Torino-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Torino dovrebbe scendere in campo con il medesimo 11 visto in occasione del debutto ufficiale stagionale in Coppa Italia contro la Feralpisalò. Nel canonico 3-4-2-1 di Ivan Juric , che ha iniziato la terza stagione sulla panchina del Torino, davanti a Vanja Milinkovic-Savic agiranno Schuurs, capitan Buongiorno e Rodriguez. In mezzo la cerniera di qualità formata da Ricci e Ilic che ai propri lati avranno, rispettivamente a destra e a sinistra, il grande ex della giornata, Raoul Bellanova, e Mergim Vojvoda. Trequarti affidata a Vlasic e Radonjic che dovranno ispirare Tonny Sanabria.

Il Cagliari si schiererà invece con il 4-4-2 che ha permesso a Claudio Ranieri di vincere i playoff di Serie B. Tre i nuovi acquisti in campo dall'inizio, uno dei quali in difesa, l'ex Sampdoria Augello che agirà sulla fascia sinistra. Dalla parte opposta Zappa, in mezzo la collaudata coppia Dossena-Obert davanti al portiere Radunovic, già decisivo in Coppa Italia contro il Palermo. L'ex Verona Sulemana comporrà la coppia di centrocampisti con Makoumbou, con Nandez e Azzi sugli esterni. Davanti, in attesa dell'arrivo del sostituto dell'infortunato Lapadula, spazio per l'eroe del San Nicola, Pavoletti, in coppia con Gaetano Oristanio, l'attaccante classe 2002 scuola Inter pronto al debutto in Serie A.