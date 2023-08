Torino, il messaggio di Juric: “Siamo più deboli dell’anno scorso”

L’ex allenatore del Verona ha però voluto mettere in chiaro il proprio parere, sostenendo che la rosa attuale sia più debole di quella della scorsa stagione: "Penso che la nostra situazione sia chiara. Sono andati via più giocatori di quanti arrivati, al momento non siamo al livello dell'anno scorso. È facile capire cosa ci manca. La società ha fatto lo sforzo di confermare una buona parte della squadra, anche se il mercato non è ancora finito. Avere un giocatore in prestito o di proprietà è diverso ed è un vantaggio, ma alcuni giocatori non sono stati sostituiti. Per fare un salto di qualità chi è andato deve essere rimpiazzato da giocatori più forti. Noi dobbiamo ancora pareggiare quelli dell'anno scorso. Per il Cagliari abbiamo problemi in difesa e siamo corti sulle fasce. Ranieri è un maestro, anche a livello umano, affrontarlo è sempre molto difficile”.