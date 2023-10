Torino, Juric perde un big per l’Inter: il comunicato

Brutte notizie per l'allenatore granata: nella sfida contro i nerazzurri ci sarà un'importante defezione offensiva

Dopo aver perso il derby contro la Juventus, il Torino di Ivan Juric torna a giocare in campionato. Domani, sabato 21 ottobre, i granata ospiteranno l'Inter. Per la sfida dell'Olimpico Grande Torino, i granata perdono Duvan Zapata. L'ex Atalanta ha riportato un trauma elongativo al retto femorale sinistro e non sarà della partita.