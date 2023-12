Torino, Juric polemico: “Manca il rosso a Oyono. Stiamo subendo tanto…”

Il Torino non è riuscito a vincere sul campo del Frosinone: allo Stirpe la gara è terminata 0-0. Al termine dell'incontro, l'allenatore granata Ivan Juric si è mostrato polemico nei confronti dell'arbitraggio e lamenta un mancato rosso a Oyono: "Credo fosse netto il secondo giallo per Oyono, sarebbe stata una partita diversa. Difficile capire perché non l'abbia dato: non è facile essere arbitro, però credo che quell'episodio sia davvero clamoroso. Su Ricci secondo me c'era fallo e dunque giusto togliere il rigore a loro. Va bene così, accettiamo le decisioni dell'arbitro e pensiamo a noi. Ultimamente stiamo subendo tanto come società".