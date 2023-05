Torino passa al Picco e inguaia lo Spezia. La Salernitana batte l’Udinese

Nei due anticipi di Serie A della 37a giornata non sono mancate le sorprese. La più importante per la classifica si è registrata al Picco dove il Torino ha vinto 4-0 sullo Spezia che adesso potrebbe essere scavalcato dal Verona per l'ultimo posto per la salvezza. Primo tempo giocato su ritmi alti al Picco: meglio i granata che, dopo la traversa colpita da Ilic, sbloccano il risultato grazie all'autogol di Wisniewski, sfortunato nel rimpallo con Singo. Nella ripresa parte bene lo Spezia, ma il Torino raddoppia con Ricci e cala il tris con Ilic e di Karamoh. Episodio di razzismo a La Spezia dove la partita è stata interrotta per due minuti nel finale del primo tempo per gli insulti rivolti all'allenatore del Torino, Ivan Juric. Il croato ha richiamato l'attenzione dell'arbitro Guida che ha chiesto di fare annunciare allo speaker dello Spezia il messaggio che ricorda la norma contro i cori razzisti. A Salerno invece al 96' gol dei padroni di casa con Ekong e rimonta completata. 3-2 tra i campani all'Udinese. Uno-due micidiale dell'Udinese, avanti di due gol alla mezz'ora: vantaggio bianconero firmato da Zeegelaar dopo un tocco delizioso di Lovric, raddoppio di Nestorovski su assist di Pereyra. Nel finale la riapre la Salernitana con un gran sinistro a giro di Kastanos, nella ripresa pari di Candreva su punizione. Poi l'ex Ekong decide al 96'.