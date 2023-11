Torino-Sassuolo, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Sassuolo, invece, ha pareggiato due delle ultime tre partite di campionato (1P), tante quante nelle precedenti 17 (5V, 2N, 10P); in particolare i neroverdi hanno pareggiato la più recente (1-1 contro il Bologna) e non arrivano a due segni X di fila dal periodo tra agosto-settembre 2022 (tre in quel caso).

CURIOSITA`

Il Torino ha segnato sette gol in questo campionato; dovesse rimanere a secco, per la squadra granata si tratterebbe di una delle peggiori cinque partenze dopo 11 partite stagionali di Serie A: sei reti nel 1968/69, 2002/03 e 2006/07, sette nel 2014/15.

Il Sassuolo ha segnato sei gol da fuori area in questa Serie A TIM, più di ogni altra squadra nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione – i neroverdi hanno già realizzato il triplo delle reti segnate dalla distanza nello scorso campionato (due).

PRECEDENTI

Il Sassuolo ha pareggiato otto delle 20 partite di Serie A TIM contro il Torino (4V, 8P), solo contro il Cagliari (10) e la Roma (nove) i neroverdi contano più segni X nel massimo campionato – in particolare in questa sfida ci sono stati due pareggi nelle ultime tre gare.

Dopo aver vinto sei delle prime otto partite casalinghe contro il Sassuolo in Serie A TIM (2P), il Torino ha conquistato un solo punto nelle due più recenti – i granata hanno mancato l’appuntamento con il gol nell’ultima sfida interna contro i neroverdi e non sono mai rimasti a secco di reti contro gli emiliani per due volte consecutive all’Olimpico Grande Torino.

CALCIATORI

Duván Zapata ha segnato nove reti contro il Sassuolo in Serie A TIM, almeno tre più che contro ogni altra avversaria – nessun giocatore ha realizzato più gol contro i neroverdi nel massimo campionato (a quota nove anche Gonzalo Higuaín e Andrea Belotti).

Domenico Berardi è uno dei due giocatori capaci di realizzare almeno cinque gol in tutte le ultime sei stagioni di Serie A TIM, insieme a Lautaro Martínez – inoltre, con 16 gol e 8 assist, ha contribuito attivamente al 53% delle reti realizzate dal Sassuolo nel 2023 in Serie A (24 su 45), record in percentuale nella competizione nel periodo.

Solo Marcus Thuram (cinque) ha fornito più assist di Jeremy Toljan: il classe ‘94 ha fornito quattro passaggi vincenti in nove presenze in questo campionato, esattamente quanti ne aveva serviti in tutte le sue prime 106 presenze in Serie A TIM.

SALA STAMPA

Ivan Juric

“Il Sassuolo ha grande qualità, anche in attacco, e sono completi. E` una squadra difficile da affrontare. Cercheremo di fare punti”.

"E` già da un po` che vedo cose positive, per me contro il Frosinone è stata una bella partita creando tanto e concedendo poco. Vedo grande partecipazione e allenamenti giusti, sono soddisfatto”.

Alessio Dionisi

"Due squadre che hanno un`identità diversa, che hanno dimostrato di meritare negli anni quello che hanno ottenuto. Noi davanti abbiamo una squadra come il Torino e sappiamo che sarà una partita difficile perché è una realtà importante che ha fatto molto bene l`anno scorso e che vuole confermarsi”.

“Abbiamo le qualità per emergere, ovvio che confermarsi non è la cosa più semplice. Dovremo andare là con grande determinazione perché solo le nostre qualità non basteranno".

GIUDICE SPORTIVO

Squalificati: Juric (Torino)

Diffidati: nessuno

ARBITRI

Ferrieri Caputi (Di Gioia-Affatato) IV: Marinelli VAR: Paterna AVAR: Muto

PROBABILI FORMAZIONI

Torino (3-5-2)

Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Ricardo Rodríguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Vlasic, Lazaro; D. Zapata, Sanabria. All. Juric

Sassuolo (4-2-3-1)

Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Viña; Boloca, Racic; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

TV - Il match tra Torino-Sassuolo della 11a giornata di Serie A sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport sarà trasmessa su ZONA DAZN (canale 214) per cui per quel canale anche in streaming su NOW e SkyGO.

