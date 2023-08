Il Trento gela il Milan B: è Sipos ad affondare i rossoneri a Milanello

Sono poche le occasioni create dal Milan che al 54’ ci prova dalla distanza con Colombo ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Al 67’ il Trento crea l’occasione per passare in vantaggio ma la conclusione ravvicinata di Terrani termina alta sopra la traversa. È il preludio alla rete che arriva qualche minuto più tardi: Galazzini scappa sulla fascia e dal fondo del campo trova Sipos al centro dell’area di rigore. L’attaccante croato è preciso nel deviare in rete e battere Sportiello, portando così in vantaggio i Gialloblù. Gli attacchi finali del Milan non trovano la rete. A Milanello il Trento festeggia: Sipos regala una vittoria storica al Club di via Sanseverino.