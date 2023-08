Tris Juventus a Udine, il Lecce ribalta la Lazio nel finale

Blackout dei capitolini al Via del Mare con gol di Almqvist e Di Francesco

Si chiude con due vittorie la prima giornata di Serie A delle partite della domenica. La Juventus ha vinto nettamente alla Dacia Arena contro l'Udinese. In gol Chiesa e Vlahovic su rigore poi prima dell'intervallo tris di Rabiot. Nella ripresa qualche occasione dei friulani che non hanno mai saputo finalizzare. Sorpresa a Lecce con la vittoria della squadra di Roberto D'Aversa che ha approfittato del blackout biancoceleste e in due minuti nel finale di gara ha ribaltato la compagine capitolina. Immobile ha sbloccato il punteggio al 26' poi all'85' il pareggio di Almqvist e due minuti dopo Di Francesco ha firmato il 2-1. Lecce con cuore, grinta, idee e carattere ha messo sotto la Lazio.