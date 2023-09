Tris Juventus alla Lazio e Vlahovic firma una doppietta

Allo Stadium il big match che ha aperto la quarta giornata di Serie A dopo la sosta per le nazionali è stato vinto dalla Juventus che ha battuto la Lazio con il punteggio di 3-1. Bianconeri momentaneamente al comando con 10 punti. Doppietta di Vlahovic e gol di Chiesa per i bianconeri e di Luis Alberto per i capitolini. I gol: dopo 10', al primo pallone toccato in area, Vlahovic gira in rete un assist di Locatelli. Il raddoppio è di Chiesa con una precisa conclusione che piega Provedel. Nella ripresa errore di Bremer in fase di costruzione e Luis Alberto la riapre, ma immediato arriva il 3-1 di Vlahovic con un diagonale perfetto.