Udinese-Inter, le probabili formazioni e dove vederla

L' Udinese sta vivendo un ottimo momento di forma. Infatti, dopo aver perso la prima giornata contro il Milan, la squadra di Sottil ha collezionato ben 13 punti, addirittura uno in più dei rivali odierni nerazzurri. L' Inter di Inzaghi è reduce dalla vittoria contro il Torino e da quella di Champions contro il Viktoria Plzen e intende portare a casa il bottino pieno anche in questa circostanza.

Il lunch match della settima giornata verrà trasmesso in diretta su DAZN , app scaricabile su smart tv compatibili, su console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure si dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick.

Per chi volesse vedere la partita in streaming potrà farlo con DAZN scaricando l'app su smartphone e tablet o collegandosi al sito ufficiale tramite pc o notebook. I clienti Sky potranno appoggiarsi, invece, al servizio Sky Go. Infine c'è l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky.