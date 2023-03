Udinese-Milan, le probabili formazioni e dove vederla in tv

L' Udinese di Sottil con la voglia di ben figurare e di dare seguito al successo ottenuto contro l'Empoli nell'ultimo turno giocato. In campo Pereyra a sostegno di Beto in attacco per provare a colpire la retroguardi rossonera. In porta ci sarà Silvestri difeso da Becao, Bijol e Perez. In mezzo i muscoli e la corsa di Arslan e Walace con la fantasia di Lovric.

Per vedere la partita in streaming si potrà contare sull'app di DAZN utilizzabile anche su device portatili come smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android; da browser basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali, per poi selezionare l'evento dal catalogo. Per gli abbonati Sky ci sarà l'opzione Sky Go. Infine esiste l'alternativa NOW, piattaforma utile per assistere alla programmazione di Sky aderendo ad una delle offerte proposte.