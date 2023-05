Ulivieri su Gasperini: “Parole su razzismo a Vlahovic? Non ha voluto affrontare tifosi”

"Sono dichiarazioni fatte a fine partita, sul momento hanno destato qualche perplessità", ha detto Ulivieri. "Se Gasperini ci avesse pensato meglio qualcosa avrebbe cambiato. Non è stata una bella cosa". E ancora: "Se Gasperini non ha voluto affrontare la sua tifoseria? Probabilmente sì, l'importante è che queste cose vengano sanzionate in modo duro, c'è bisogno di più incontri con le tifoserie e avere più confronto. Questa è una strada che non porta da nessuna parte. Quest’anno è stato un po’ particolare, dove le tensioni sono aumentate. Bisognerebbe riuscire ad essere più freddi, un modello da imitare ci sarebbe: Nils Liedholm. Spero ci sia un’inversione di tendenza".