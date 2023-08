Un buon Lecce perde ai rigori il confronto con il Cadice

Si è decisa ai rigori a Cadice all' Estadio "Nuevo Mirandilla" la LXIX edizione del Trofeo Ramón de Carranza. In campo il Lecce che ha fatto visita alla squadra di casa per questa sfida seguita da ben 16 mila spettatori. Al 90° parità con i gol al 13' di Almqvist, su assist di Banda dove il numero 7 svedese si è fatto trovare pronto, poi il pareggio del Cadice al 39' con Roger che con una rovesciata ha beffato Falcone in uscita. Dopo l'1-1 la partita senza supplementari si è decisa ai rigori. Dal dischetto hanno prevalso gli spagnoli, per il Lecce errore decisivo di Maleh dagli undici metri. I pugliesi, stasera con la casacca nera, si sono recati in Andalusia senza Hjulmand, ormai prossimo alla firma con lo Sporting Lisbona, ma mister D'Aversa ha utilizzato Ramadani. E’ lui il regista attorno al quale costruire lo scacchiere giallorosso. Il Lecce ha cominciato con Falcone tra i pali, Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo in difesa. Ai lati del play albanese, Rafia e Gonzalez, mentre in attacco Strefezza ha agito accompagnato da Almqvist e Banda. A una settimana esatta dal primo impegno ufficiale della stagione in Coppa Italia e a 14 giorni dal debutto in campionato, la partita di questa sera ha evidenziato tante cose positive per il Lecce che torna a casa con la convinzione di aver messo nelle gambe altri minuti e una crescita sotto l'aspetto della velocità della manovra con il 4-3-3 di D'Aversa.