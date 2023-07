Verona, Baroni: “Voglio una squadra aggressiva, dinamica e con idee”

Il tecnico del Verona, Marco Baroni ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport condividendo il suo pensiero sugli obiettivi stagionali. «Chiaro che l’obiettivo è la permanenza in A, come per tanti. Per me è importante come centrare l’obiettivo, cioè col bel gioco e la voglia di creare una squadra che abbia un’identità forte e che possa trasferire emozioni alla gente. Il modulo è solo una conseguenza, io penso a impiegare e collocare i giocatori che ho a disposizione nel modo migliore. Ho giocato anche a tre, a Benevento ho vinto il campionato col 4-2-3-1 e a Lecce col 4-3-3. La filosofia è importante più del sistema. E la mia filosofia è un calcio dove dovremo andare forte: grande pressione in fase di non possesso e grande dinamicità in fase di possesso. Questi sono i concetti su cui stiamo lavorando. Di certo non faremo un calcio di posizione. Mi piace ricordare che il Lecce è stata la quarta squadra di A per aggressione nella metà campo avversaria, per la conquista alta del pallone».