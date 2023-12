I biancocelesti in campo al Bentegodi per l'inseguimento al quarto posto. Sarri ritrova i big, Baroni con qualche dubbio in difesa

La sfida del Bentegodi tra Verona e Lazio apre il sabato pomeriggio di Serie A. I gialloblù vogliono dare continuità al pareggio ottenuto in extremis a Udine, mentre i biancocelesti arrivano da tre vittorie consecutive senza subire gol in tutte le competizioni. Baroni conferma il solito 4-3-3 con Lazovic e Ngonge da ali e Djuric davanti. In difesa, dubbi sugli acciaccatiHien e Magnini: pronti Coppola e Amione. Sarri potrebbe ritrovare sia Zaccagni che Luis Alberto dal primo minuto. Casale torna arruolatile, mentre in attacco mancherà Isaksen dopo l'infortunio subito in Coppa Italia.