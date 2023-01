Verona-Lecce, le probabili formazioni e dove vederla

Verona-Lecce si gioca oggi, sabato 21 gennaio alle ore 15 per la 19^ giornata di Serie A. Sfida importantissima per entrambe le squadre che stanno vivendo momenti differenti. L'Hellas a caccia di punti salvezza, i salentini di punti per proseguire l'ottimo trend del 2023.

Mister Zaffaroni del Verona ha sottolineato in conferenza stampa le insidie del match. Stesso discorso ha fatto Baroni per il suo Lecce. I due punteranno a schierare i migliori undici possibili per ottenere un risultato positivo.

Probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Verona-Lecce andrà in scena, come detto, oggi sabato 21 gennaio. Per vederla occorrerà avere un abbonamento a DAZN, la piattaforma visibile sulle moderne smart tv, grazie alla sua applicazione. In alternativa, può essere fruita anche su televisori non smart dotandosi di un TIMVISION BOX, un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick o di una console da gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).