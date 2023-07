Verona, scritte contro napoletani che avevano esposto striscione scudetto

Episodio di razzismo contro i napoletani è accaduto a Casette frazione di Legnago in provincia di Verona. Come riporta oggi il quotidiano L’Arena con lo spray nero è stata tracciata una scritta davanti alla palazzina dove vivono alcuni residenti originari di Napoli che hanno festeggiato il terzo scudetto esponendo nel balcone uno striscione. Questo ha innescato il gesto di inciviltà di qualche tifoso avversario o si ipotizza sia del Verona perchè accanto alla scritta «Napoletani mer..!» su un marciapiede antistante uno dei palazzi popolari di via Martiri d'Istria e Dalmazia, nel rione di destra Adige, vi era la scala simbolo dell’Hellas. «Noi», raccontano due coniugi 70enni che vivono nel palazzo in questione, «come del resto altre famiglie originarie di Napoli che vivono nel nostro condominio, abbiamo esposto gli striscioni diverse settimane fa, senza offendere nessuno. Non abbiamo organizzato né carovane in piazza, fuochi d'artificio o quant'altro possa aver turbato la tranquillità di chi ha tracciato con lo spray questa scritta. Invece ci troviamo con questo "regalo" proprio davanti a casa nostra. È una situazione che ci amareggia tantissimo». Alcuni nuclei hanno già segnalato ai carabinieri di Legnago l'accaduto e qualche residente ha allertato il Comune. Non è la prima volta che in città compaiono, soprattutto a Casette, scritte vandaliche di stampo razzista.