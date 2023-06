Verona, sono 4 gli allenatori sotto contratto

La permanenza in Serie A giunta domenica scorsa nello spareggio con lo Spezia ha reso la stagione del Verona entusiasmante solo nel finale. Un'annata complicata con tanti errori in campo e fuori e con un via vai di allenatori. Il Verona infatti come riporta oggi il quotidiano L'Arena si trova con quattro allenatori sotto contratto. Due però sono in uscita al 30 giugno. Marco Zaffaroni è in scadenza ma a Verona è arrivato per la mancanza del patentino di Salvatore Bocchetti. Zaffaroni dal primo luglio potrà cercarsi una nuova sistemazione mentre resta contrattualizzato Bocchetti che ha da poco rinnovato fino al 2027. Va a scadenza col Verona, Eusebio Di Francesco che si era legato per due stagioni alla società del presidente Setti. Esonerato dopo tre giornate dello scorso campionato, DiFra ha vissuto questo ultimo anno e mezzo sempre da spettatore. L’allenatore abruzzese percepiva 1,5 milioni di euro (al lordo) a stagione e aveva in essere anche dei bonus legati ai risultati. Resta, invece, sotto contratto con l’Hellas Gabriele Cioffi. L'ex Udinese è stato esonerato dopo nove giornate, e la scorsa estate aveva firmato un biennale con il club scaligero quindi a scadenza il 30 giugno 2024. L’ingaggio resta onerosa e dovrebbe aggirarsi intorno agli 800 mila euro a stagione.