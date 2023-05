Tutto è pronto per il lunch match della 35esima giornata di Serie A tra Verona e Torino . I due allenatori hanno comunicato le formazioni ufficiali della gara con i 22 giocatori che scenderanno in campo dall'inizio alle 12:30.

Verona-Torino, le formazioni ufficiali

Il Verona di Zaffaroni per cercare punti salvezza si affida a Verdi e Ngonge alle spalle di Djuric in attacco. Ci sono Faraoni e Lazovic sulle corsie esterne mentre Abildgaard e Tameze in mezzo al campo. In difesa davanti a Montipò spazio a Magnani. Hien e Dawidowicz.