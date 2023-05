Verona, Zaffaroni: “Delusione enorme ma a Milano per giocarci la salvezza”

Le dichiarazioni dell'allenatore gialloblù Marco Zaffaroni, rilasciate al termine di Hellas Verona-Empoli, 37a giornata della Serie A: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, contro una squadra in grande condizione, libera di testa. L'abbiamo affrontata nel modo giusto, sotto tanti punti di vista, per poi andare in vantaggio e creare occasioni da gol. Il rammarico è che nella parte finale di gara ci siamo abbassati, più per una questione nervosa che tattica, e nel cercare di portare a casa una vittoria - che sarebbe stata pesantissima nell'economia del campionato - abbiamo subito gol su un tiro da posizione defilata e in seguito a una deviazione decisiva. In quel momento si poteva fare meglio. Adesso la cosa fondamentale è quella di rialzare immediatamente la testa, recuperare energie, oltre ad alcuni giocatori indisponibili, per andarcela a giocarcela l'ultima giornata".