Genoa, effetto Gilardino sulle presenze allo stadio: l’incremento è da brividi

Continua a volare il Genoa, sempre più secondo in classifica e sempre più sostenuto dal calore del proprio pubblico. In un girone di 19 partite, il Genoa ha riportato allo stadio una media di oltre 10.000 tifosi che si stavano allontanando dal Ferraris dopo i risultati negativi degli ultimi anni.

Si può chiamare effetto Gilardino ? Diciamo proprio di sì, visto che le vittorie sono andate di pari passo con una costante crescita di pubblico a Marassi. La presenza di Blessin in panchina, con la rovinosa caduta in casa col Cittadella, aveva fatto segnare fin lì il punto più basso di presenze allo stadio con 22.750 persone . Il match seguente, il primo con Gila in panchina si sono registrati 22.220 nella partita col Sud Tirol.

Gilardino a suon di risultati e vittorie, ha conquistato fiducia, con la gente che è tornata allo stadio settimana dopo settimana: 22.000 col Venezia fino ai 29.000 col Pisa, ma senza dimenticare i 26.000 circa col Palermo e Ternana, fino al quasi tutto esaurito con la Reggina. E la stagione non è ancora finita, anzi, promette numeri ancora più alti per sostenere il Grifone alla volata finale per il ritorno in Serie A.