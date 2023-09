Ascoli, Bellusci dopo il Palermo: “Giocato alla pari, loro possono vincere la B”

L'Ascoli è quindicesimo con soli tre punti in classifica, conseguenza dello scintillante 3-0 alla Feralpisalò alla terza giornata. Poi quattro ko, di cui ben tre senza riuscire a segnare neanche una rete: contro il Cosenza (in una gara peraltro finita con tre espulsioni in casa bianconera), il Modena e appunto col Palermo.