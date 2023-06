Bari, Caprile: “Playoff una grande delusione, ma la vita va avanti”

Una delusione troppo grande che non passa, ma che puoi solo ignorare. È la strategia adottata da Elia Caprile, che in conferenza stampa con la Nazionale Under 21 è intervenuto sulla disfatta Playoff collezionata con il Bari: "Per fortuna la vita va avanti. Cerco di non pensarci più, perché ogni volta che lo faccio mi torna una gran tristezza. Ora ho l’occasione di stare qui, in Nazionale, e adesso la mia concentrazione è solo sull’Europeo". Solo poche settimane fa, infatti, il portiere ha mancato la promozione in Serie A a causa di un gol subito al 94' per mano del Cagliari, proprio quando sembrava ormai fatta.