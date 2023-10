Bari-Como, probabili formazioni e dove vederla in tv

Le possibili scelte di Mignani e Longo per la sfida tra Bari e Como, gara valida per l'8^ giornata di Serie B

Tra le più chiacchierate di questo avvio di stagione, Bari-Como sarà una delle sfide più attese dell'8^ giornata di Serie B. Al "San Nicola", la squadra allenata da Michele Mignani punta alla vittoria per muovere ulteriormente la classifica. Attualmente, i pugliesi si ritrovano al tredicesimo posto dopo aver raccolto 8 punti in sette gare. Ritmo ben diverso per la squadra di Moreno Longo, al quarto posto in classifica con 13 punti dopo sei partite. Per i lombardi, una vittoria in casa del Bari vorrebbe dire consacrare quanto di buono fatto vedere fino a questo momento nel campionato di Serie B.