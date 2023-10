Il pareggio contro la Reggiana costa la panchina al tecnico Mignani. Il club pugliese a breve annuncerà l'esonero e il ds. Ciro Polito ha chiamato Pasquale Marino, suo ex allenatore a Catania. Il Bari in classifica è al dodicesimo posto con 10 punti. Pasquale Marino torna così a sedersi su una panchina dopo due anni. l'ultima esperienza con il Crotone culminata con l'esonero ma il mister di Marsala ha un bel curriculum avendo allenato in A Catania, Udinese e Genoa e tante esperienze in B a Ferrara con la Spal, a Empoli e Spezia.