Bari, Frattali: “Scorso anno meritavamo la Serie A, ma ora ripartiamo…”

"L’anno scorso è finita con una delusione veramente importante, ci ho messo 10 giorni per riprendermi. Sono convinto che avremmo meritato la la Serie A". Così ha esordito il portiere del Bari , Pierluigi Frattali , che ha parlato a RadioBari e Passione Bari Radio Selene dal ritiro di Roccaraso. L'estremo difensore non ha ancora dimenticato la delusione dello scorso anno, ma prova a metterci una pietra sopra: " Ora bisogna dimenticarsene e provare a ripartire più carichi di prima. Dovremo migliorarci, solo così faremo una bella stagione. Poi abbiamo una bella squadra...".

Infine, il portiere si è espresso sull'addio di Elia Caprile. Pierluigi Frattali si è schierato dalla parte dell'ex compagno, ingolosito dalla possibilità di giocare in massima divisione con la maglia dell'Empoli: "Quando arriva la chiamata della Serie A è difficile resistere. Caprile è andato in una società ambiziosa che lo può fare crescere, secondo me ha fatto la scelta giusta. Gli mando un grande in bocca al lupo".