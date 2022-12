Bari-Genoa, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Record di spettatori al San Nicola per il match della 19^ giornata tra il Bari e il Genoa. Il nuovo record di pubblico per la Serie B (38.800 spettatori) stabilito proprio al San Nicola in occasione della sfida dei pugliesi contro la Ternana sarà superato. La prevendita per lunedì è già vicina ai 36 mila biglietti.