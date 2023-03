Bari, il San Nicola è da record: top 10 delle seconde leghe europee

Protagonista di una stagione di livello, il Bari che vince trova spazio anche oltre i confini italiani. La squadra allenata da Michele Mignani occupa ora la quarta posizione di Serie B e si trova in piena corsa per i playoff. Alla luce delle grandi prestazioni della squadra, anche gli spettatori rispondono presente e si recano al San Nicola per offrire il proprio supporto. Il cosiddetto dodicesimo uomo regala ai galletti il titolo di record stagionale di spettatori di Serie B, relativo ai 48.877 che hanno occupato l'impianto il giorno di Santo Stefano contro il Genoa.

UN RECORD EUROPEO - Ma non solo. Il Bari comincia a farsi conoscere anche all'estero e si piazza nella Top Ten di spettatori delle Seconde Divisioni europee per media presenze. La speciale classifica è comandata dall'Amburgo con una media di 52.465 spettatori, mentre i galletti si piazzano leggermente più in basso, con una media di 26.859. Numeri importanti, nonostante non reggano comunque il confronto con quelli della 'Zweite Liga' tedesca e la 'Football League Championship' inglese. A riportarlo è lo stesso club tramite i canali ufficiali, con i dati raccolti da tadiapostcards.com e transfermarkt.it.