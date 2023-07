Bari, non solo Menez: altro doppio colpo in arrivo?

Una nuova stagione di Serie B è ormai alle porte e il Bari è pronto a creare una rosa in grado di poter competere per le posizioni che contano per provare l'assalto alla A. Il club, oltre ad un interesse molto chiacchierato nelle ultime ore per Menez, fresco di addio alla Reggina, pare essere pronto a fare spesa in casa Monza per rinforzare un attacco che ha perso Folorunsho e Antenucci e che si appresta a salutare, forse, anche Cheddira.