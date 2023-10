Bari, Polito: “Non ho fatto una squadra prendendo calciatori svincolati”

Polito ha proseguito: "Dico la verità, dopo due mesi le cose non stanno andando come volevo. Mi assumo le responsabilità, la scelta di anticipare l'esonero sta perché non vedevo in lui il futuro che volevo io. Ci abbiamo provato, se non avessimo avuto la sosta avrebbe avuto un'altra possibilità. Questa mi ha portato invece ad anticipare perché quindici giorni di lavoro potevano dare all'allenatore il tempo di cui abbiamo bisogno".