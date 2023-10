Bari, primo allenamento di Pasquale Marino

Il Bari è ripartito dal nuovo allenatore Pasquale Marino che oggi ha diretto il suo primo allenamento in biancorosso. Domani mattina la presentazione alla stampa del tecnico voluto dal ds. Ciro Polito che è stato il portiere a Catania del mister di Marsala. Dopo due giorni di riposo ripresa dei lavori in casa Bari in vista del prossimo impegno in calendario che attende i biancorossi dopo la pausa per le nazionali e che vedrà il Modena ospite al San Nicola sabato 21 ottobre a partire dalle ore 14:00.